2月から始まる「天領日田おひなまつり」を前にひな人形の飾り付けが始まっています。 国の重要文化財に指定されている日田市豆田町の草野本家です。ひなまつりの会場の1つとなっていて江戸時代から明治時代までのひな人形178体が展示される予定です。 草野本家 こちらは、江戸時代中期に作られた貴重な享保雛で面長の顔と切れ長な目が特徴です。 19日は関係者が箱から取り出した人形を丁寧にひな壇に並べていま