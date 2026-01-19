スペイン南部アンダルシア州で18日、2つの高速鉄道が脱線し、少なくとも21人が死亡した。マドリード行きの列車が脱線、隣の列車もロイター通信によると、マラガ駅発・マドリード行きの列車が18日夕方に出発してから約10分後に脱線して、隣の線路に侵入した。その際、隣の線路を走っていた別の列車に接触し、この列車も一部の車両が脱線したという。最初の列車には300人以上、もう1つの列車には約100人が乗っていたという。地元メデ