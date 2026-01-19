阿波市で1月18日、徳島インディゴソックスの新入団選手による野球教室が開かれました。徳島インディゴソックスと阿波市は、2018年から相互協力の協定を結んでいて、阿波市で採れた野菜のPR活動やイベントの開催などを協力して行っています。18日は、小中学生を対象とした野球教室が開かれ、52人が参加インディゴソックスの新人選手たちから指導を受けました。初めにキャッチボールで体を温めたあと、ピッチャーと野手