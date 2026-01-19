嵐の櫻井翔（43）が19日、都内で「チューリッヒ保険会社」新CM発表会に出席した。日常生活でどういう保険が欲しいかという問いに「忘れ物うっかり救済保険」と回答。自身は忘れ物の頻度は多くないが「家にスマートフォンや家の鍵を忘れて出てしまったときに、すぐ対応してくれると安心感がある」と話した。さらに、直近でも保険が欲しい場面に遭遇。「最近乾燥しているので、加湿器をたいて寝ている。今日の朝、起きたら加湿