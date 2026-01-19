短期間での総選挙が迫る中、選挙管理委員会は準備に追われています。富山市では立候補者のポスターを張り出す掲示板の骨組みだけが設置されました。富山市役所の正面玄関近くでは、市から委託を受けた業者が立候補者のポスターを張り出す掲示板の設置作業を行いました。衆議院が解散されると選挙の日程は今月27日公示が想定されています。急な選挙準備となったため掲示板は発注したボードが間に合わず、先に骨組