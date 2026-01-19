¥¢¥¤¥É¥ëÀ¼Í¥¥°¥ë¡¼¥×¡¦i¡ùRis¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¼ã°æÍ§´õ¤¬¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢30Ç¯Á°¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤ÎÂç·¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û´ÓÏ½¤¢¤ë¡Ê¾Ð¡ËÇö±ø¤ì¡Ä30Ç¯Á°¤Î¥Ô¥«¥Á¥å¥¦Âç·¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¤è¤ê¥²¡¼¥à¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ÀÖ¡¦ÎÐ¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤«¤é30Ç¯¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢Åö»þ¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤òºÆ¸½¤·¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó30¼þÇ¯µ­Ç° ¤ª¤«¤¨¤ê¡ª¥Ô¥«¥Á¥å¥¦£±/1¡×¤¬¡¢2·î28Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¡£1997Ç¯¤Ë