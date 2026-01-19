17日に静岡・藤枝市で起きた山林火災は、19日も上空などからの消火活動が続いています。17日昼過ぎ、藤枝市岡部町青羽根で起きた山林火災は、発生から2日経った今も鎮火には至っていません。19日も消火活動が続いていて、藤枝市によりますと火事は縮小傾向とみられるものの下草が燃えているところもあり、上空からの放水の合間に地上部隊が現場に入り確認していくということです。これまでにけがをした人はいませんが、焼損した面