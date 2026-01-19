■これまでのあらすじ平気で人の食べ物に口をつける妻と義妹、そして義母。夫が「人が口をつけたものは飲めない」と言うと、夫を潔癖症だと笑い飛ばした。義実家からの帰りの道中でも妻はまたやらかす。こちらが苦手だと伝えていることへの扱いがあまりにも軽すぎることに夫は絶望するのだった。俺はこれ以上の我慢をやめるために、きちんと妻と話し合いをしようと思いました。そのきっかけとして同じ味のアイスを買ったのです。俺