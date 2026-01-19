歌手松山千春（70）が18日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。シンガー・ソングライターの小椋佳を絶賛した。松山は放送当日に誕生日を迎えたアーティストの楽曲を放送することが多い。今放送の1月18日（1944年生まれ）に82歳の誕生日を迎えた小椋に言及。「やっぱり小椋佳は天才だと思うよ。最初、出てきた時はどんな人かも分からなかったし。銀行員だ、シンガー・ソングライターだ、いい詞を書くな、