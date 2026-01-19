2月6日に開幕するミラノ・コルティナオリンピックに向け、日本選手団の結団式と壮行会が行われ、フィギュアスケート、新潟市出身の中井亜美選手も笑顔を見せていました。1月18日、千葉県船橋市で行われた日本選手団の結団式と壮行会。開幕まで2週間あまりとなったミラノ・コルティナオリンピックに向け、5000人の観客がエールを送りました。オリンピック初出場となる新潟市出身でフィギュアスケート女子日本代表