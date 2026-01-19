新潟市はリニューアルが進む新潟駅の駅前広場で新タクシープールを、2月2日（月）から供用を開始すると発表しました。 新タクシープールは万代広場の西側に完成 市によりますと、供用開始は2月2日の午後4時を予定しています。豪雪など悪天候の場合は、順延の可能性があるとしています。現在、周辺道路の整備など供用開始に向けた最終工事が進められています。新タクシープールの