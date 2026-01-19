高市総理はきょう（19日）夕方に記者会見を開き、衆議院の解散を正式に表明する見通しです。最速で来月（2月）8日の投開票となる、異例の短期決戦。岡山・香川の自治体も対応に追われています。 【写真を見る】【衆議院議員選挙】準備に追われる岡山市選挙管理委員会「投票所入場券を作業の簡略化のためハガキでの郵送に変更へ」 岡山県内で最も有権者数の多い岡山市の選挙管理委員会では、職員が選挙に必要な資材の準備などを急