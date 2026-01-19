こんにちは！マイナビウーマン読者パートナーの寺田紗恵です。みなさん、冬でも意外と汗、かきませんか？ニットの下にヒートテックを着ていたり、室内外の温度差があったりして、実はこの時期もワキのムレやニオイが気になることって多いですよね。そんな時に使いたいアイテムが、制汗剤トップブランド「デオナチュレ」から2月9日に新発売されます。今回は、その日本初「ワキ」専用クレンジングを、ひと足先にレポートしたいと思