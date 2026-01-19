明治安田生命J1百年構想リーグの開幕が2月6日に迫り、各クラブが急ピッチで調整を行っている。昨季10位にとどまったセレッソ大阪は、17日から宮崎キャンプ入り。アーサー・パパス監督2年目は「優勝」という大目標を掲げ、AFCチャンピオンズリーグエリート出場権獲得へと突き進んでいく構えだ。そのためには、昨季57失点という守りの改善が急務の課題だ。進藤亮佑がV・ファーレン長崎、西尾隆矢がRB大宮アルディージャへ移籍。