¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È£´¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£½à·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¡¢Ãæ¹ñ¤È¥Ù¥È¥Ê¥à¤¬ÂÐÀï¡£¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢³«ºÅ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÃæÅìÀª¤ÏÁ´ÌÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ï¡¢¥Û¥¹¥È¹ñ¤Î¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¤¥é¥ó¡¢¥¤¥é¥¯¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÃæÅì¤Î¶¯¹ë¤¬¼¡¡¹¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÇÔÂà¡£¥Ù¥¹¥È£¸¤Ë¿Ê¤ó¤ÀUAE¤È¥è¥ë¥À¥ó¤â¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÈÆüËÜ¤Ë¶þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î°ÛÊÑ¤Ë¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥Ý¡½¥Ä¶¯¹ë