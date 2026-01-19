Stray Kids¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥­¥Ã¥º¡Ë¤ÎFelix¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬1·î18Æü¡¢´Ú¹ñ¤Î¶õ¹Á¤Ë¥­¥ã¥á¥ë¤Î¥í¥ó¥°¥³ー¥È»Ñ¤Ç¸½¤ì¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û①Stray Kids¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¾åÉÊ¤Ê¥í¥ó¥°¥³ー¥È»Ñ ②③¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³ー¥Ç¡õË¹»Ò»È¤¤¤¬³è¤­¤¿¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È ¢£Stray Kids¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢Ã±¿È¤Ç¥í¥ó¥É¥ó¤Ø½ÐÈ¯ ´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»£±Æ¤Î¤¿¤á¤Ë¥í¥ó¥É¥ó¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¥Õ