Snow Manの阿部亮平・佐久間大介・向井康二が、自身のInstagramで、5大ドームツアー『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』を完走したことを報告。それぞれが舞台裏ショットを公開している。 【写真】Snow Manメンバーが各々ドームツアー完走を報告①～③ ■向井康二は佐久間大介・深澤辰哉との3ショットを公開 阿部はツアーの最終公演となった1月18日の京セラドーム