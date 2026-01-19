19日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比600円安の5万3400円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万3412.88円に対しては12.88円安。出来高は2万1220枚となっている。 TOPIX先物期近は3642ポイントと前日比22ポイント安、現物終値比0.45ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 53400-60