これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、上・中・下越になだれ注意報、佐渡に強風注意報が発表されています。 佐渡では強風に、積雪の多い地域ではなだれに注意してください。 ◆19日(月)これからの天気 午後は雨の範囲が広がり、夕方以降は各地で雨や湿った雪が降るでしょう。沿岸部では風の強まるところもありそうです。 降水確率は、50%以上の高いところがほとんどです。 ◆19日(月)の予想最高気温 最高