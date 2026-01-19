札幌市は２０３０年までに建て替えを目指す丘珠空港のターミナルビルについて、民有地を利用し南東側に拡張する方針であることが分かりました。札幌市は、２０３０年までに滑走路の延伸を目指していて、これにあわせターミナルビルの建て替えも予定しています。新しいターミナルビルの建設地について、市は南東側にある国土交通省の空港事務所と伊藤組の格納庫などをあわせた区画を敷地にする方針であることが分