兵庫県香美町では、昔ながらの素朴な味わいが人気の「米地みそ」の仕込みが始まっています。香美町の米地地区で受け継がれてきた「米地みそ」は、地元の婦人会が中心となって約４０年前に商品化され、大豆と米と塩のみを使って昔ながらの作り方で丁寧に仕込まれています。今年はコメ不足の影響で仕込みの量が例年の３分の１程度にあたる２トンまで減ったということです。（米地協業組合 八木章子組合長）「あっさりした飽き