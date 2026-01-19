去年１２月、京都市東山区の「建仁寺」で立て看板や柵の一部が壊される被害があり、警察は器物損壊の疑いで調べています。１２月３０日、京都市東山区の建仁寺で、寺を創設した僧侶・栄西の墓所がある「開山堂」に設置された木製の柵のかんぬきや立て看板が壊されているのが見つかりました。建仁寺提供の映像には、寺の柵に向って歩く人物が映っています。何度も柵を蹴り続けたあと、蹴破って柵を開け、よろけながら中へと入