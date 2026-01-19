空を見上げる理由は、風景だけではないかもしれません。千葉県銚子市では、カモメが落としていった“獲物”が、時に遊歩道に転がっていることもあるようです。銚子市観光協会の公式Xが、「カモメが咥えていたイワシを目の前に落としていきました」というコメントとともに投稿した「遊歩道に落ちたイワシ」の画像が注目を集めています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■イワシが空から降ってきた……カモメ