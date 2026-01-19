大阪市内にある不動産の所有者になりすまし、不正に登記を書き換えたとして司法書士の男が逮捕された事件で、男が登記手続きにかかわった別の３件の不動産について登記を戻す裁判を起こされていたことが分かりました。逮捕された司法書士の松本稜平容疑者（３４）ら男２人は去年１月、大阪市北区の不動産を所有する８０代の男性になりすまし、売買で所有権が移ったとするうその登記申請を行うなどした疑いが持たれています。