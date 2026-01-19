チロルチョコは、バーチャルシンガー「初音ミク」コラボレーションの「チロルチョコ〈みっくみくみるくミント〉」を、2026年1月26日に全国のファミリーマートで発売する。描き下ろしイラストを含む全10種類さわやかなミント風味の生地にクーリングフレーバーを使用した、ひんやりとした口当たりが特長。ミルククリームは練乳のコクが感じられ、なめらかな口どけとやさしい甘みを両立している。イラストレーターの夢ノ内氏が、チロ