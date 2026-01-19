山陽新幹線が一時運転を見合わせました。きょう午前8時ごろ、山口県山陽小野田市の厚狭駅で、新大阪発鹿児島中央行きの「みずほ601号」が通過する際、線路にいた乗客と接触しました。警察が接触した人の容体の確認を進めています。この事故の影響で山陽新幹線は、広島から博多の間の上下線で一時運転を見合わせていましたが、午前10時半に運転を再開しました。