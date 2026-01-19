中国の去年1年間のGDP＝国内総生産の伸び率が発表され、5％のプラスとなりましたが、投資が大幅に落ち込んだことが明らかになりました。中継です。数字上の政府目標は達成しましたが、中身を見ると投資が落ち込み今後への懸念が浮き彫りとなった形です。中国政府は先ほどGDPの伸び率が前の年と比べ5.0％のプラスと発表し、政府目標の「5％前後」を達成しました。家電の買い替え補助金などが国内の消費を底上げしました。ただ、問題