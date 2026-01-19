動画配信サービス「U-NEXT」にて、HBOオリジナルドラマ『ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ』が本日（1月19日）より独占配信開始となった。字幕版は同日より第1話が配信され、以降毎週1話ずつ更新、全6話で展開される。さらに、日本語吹替版が2月23日より全6話一挙配信されることが決定した。【動画】『ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ』予告編本作は、『ゲーム・オブ・スローンズ』の原作者ジョージ・R・R・マ