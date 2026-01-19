プロ野球・阪神は19日、榮枝裕貴選手が結婚したことを発表しました。2020年ドラフト4位で立命館大から阪神に入団した榮枝選手。2年目に1軍デビューを果たすと、27歳を迎えた5年目の昨季はキャリアハイとなる8試合の出場で、打率.222をマークしました。榮枝選手は、球団を通し「この度、かねてよりお付き合いさせていただいていた方と結婚いたしました。これからは支え合いながら、2人で一緒に成長していきたいと思います。今シーズ