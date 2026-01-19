各地でスリップ事故の瞬間がカメラに捉えられた。宮崎・高千穂町では緩やかなカーブで制御を失い、草むらへと突っ込む事故が発生。一方、新潟・上越市では車両がスリップし、後続車や対向車が緊急回避する事態が発生している。濡れた道路が“アイスバーン状態”に宮崎・高千穂町で13日に撮影されたのは、緩やかなカーブにさしかかった瞬間、コントロールを失いスリップし、車体を大きく揺らしながら草むらに突っ込んでしまう瞬間だ