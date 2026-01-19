元修斗環太平洋フェザー級王者で、RIZINにも参戦した総合格闘家の矢地祐介（35）が19日、Xを更新。ポルトガルの首都リスボンで開催中の、国際ブラジリアン柔術連盟（IBJJF）主催の欧州最大の柔術大会「ヨーロピアン2026」に出場した、岡田准一（45＝ARTA BJJ広尾）と玉木宏（46＝同）が「選手ですか？ってくらい柔術の練習してるイメージ」と、本職の選手並みに練習していると明かした。同大会で、最もランクの高い黒帯を持つ岡