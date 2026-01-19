【モデルプレス＝2026/01/19】グラビアアイドルとして活躍する都丸紗也華と都丸亜華梨が、1月28日に姉妹初の写真集を扶桑社よりリリース。この度、タイトルが「とまるtoとまる」であることが決定し、表紙が解禁された。【写真】都丸紗也華、艷やか美バスト披露◆都丸紗也華＆都丸亜華梨、写真集タイトル＆表紙解禁本作のタイトル「とまるtoとまる」には、【姉妹の魅力が都丸×都丸＝ダブル都丸で200％詰まっている！】という意味が