【モデルプレス＝2026/01/19】2025年8月23日に配信リリースアーティスト・荒巻勇仁の楽曲『fiction』が、2026年2月7日から放送開始となるテレビ朝日ドラドラ大作戦 『CUT.編集された世界』（主演：窪塚愛流）の主題歌に決定した。【写真】窪塚洋介の22歳息子「11歳でこの完成度すごい」幼少期の秘蔵ショット◆荒巻勇仁の楽曲「fiction」主題歌に決定楽曲『fiction』は、現代社会に生きる私たちが抱える、「本当の自分」と「演じる