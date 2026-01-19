愛知県豊田市のアパートで女性が殺害され自宅が放火された事件で、遺体が見つかった寝室が最も激しく燃えていたことが分かりました。 【写真を見る】42歳女性殺人・放火事件 遺体の見つかった寝室が最も激しく燃える 2日前には知人男性がドアたたき大声警察が駆けつける騒ぎも 愛知・豊田市 この事件はおととい未明、愛知県豊田市東新町のアパートで、ここに住む会社員の小川晃子さん42歳が、首を絞められて殺害