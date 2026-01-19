ミラノ・コルティナ五輪壮行会「TEAM JAPAN」が、6000人の声援に背中を押された―。来月6日に開幕するミラノ・コルティナ五輪の日本選手団の壮行会が18日、千葉・ららアリーナ 東京ベイで行われた。新型コロナ禍での中断をはさみながらも大会のたびに大掛かりになる壮行会。選手たちの士気を高め、選手団を1つにする多くの人のエールが、大会の好成績につながる。歌手で俳優の中島健人がTEAM JAPANの公式応援ソング「結唱」を初