【読者のエピソードをマンガ化！】今回は結婚式で司会を頼まれた結果、友人と絶縁することになった30代男性のエピソードを紹介。男性がどうしても許せなかった新婦の発言とは――。司会＆幹事がきつすぎた…そんな中、新婦が言ってきたのは……許すまじ…！新郎新婦のあまりの非礼に絶縁することになってしまった男性。「同じサークルということもあり、他のメンバーの結婚式などで会うこともあるのですが、お互い気まずい状況です