四国高速バス（HPより） 四国高速バス（本社：高松市）は4月1日乗車分から丸亀・高松と名古屋を結ぶ高速バス「さぬきエクスプレス名古屋号」に変動型運賃を導入します。 坂出―鳴門～名古屋の運賃は、大人片道が4000円から1万円までの範囲で、便ごとに変動します。（現在は、乗車日ごとに運賃を設定） また4月1日から始発地・終着地が「坂出駅」となり、「高速丸亀」バス停への乗入れが終了します。