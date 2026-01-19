19日早朝、北九州市小倉南区で住宅を全焼する火事があり、焼け跡から性別不明の1人の遺体が見つかりました。 警察と消防によりますと、19日午前4時半すぎ、北九州市小倉南区若園の住宅街で「1階から炎と煙が見える」と、目撃した男性から119番通報がありました。火が出たのは木造2階建ての住宅で、およそ3時間後に火の勢いは収まりましたが、消火活動が続いています。周囲への延焼はありません。焼け跡からは性別不明の1人の遺