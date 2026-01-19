ル・アーヴルDF瀬古歩夢が躍動フランス1部ル・アーヴルは現地時間1月18日にリーグ・アン第18節でスタッド・レンヌと対戦し、1-1で引き分けた。3バックの一角で先発フル出場したDF瀬古歩夢は現地メディアで「DFとして卓越した技術を持つ」と絶賛された。スイス1部グラスホッパーからル・アーヴルと今季加入した瀬古ここまで中盤での起用が多かったなかで、前節アンジェ戦からセンターバック（CB）の一角に起用されている。アン