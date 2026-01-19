巨人は楽天から海外ＦＡ宣言していた則本昂大投手（３５）を獲得した。通算１２０勝４８セーブと経験豊富な右腕。過去２年はリリーフで２４年は最多セーブのタイトルも獲得したが、通算８度の２ケタ勝利などキャリアの大半は先発だった。巨人の構想では基本的に先発調整して、救援陣に何かあった場合に、リリーフ経験がある則本がいるのは心強いとのスタンス。阿部監督は「先発ローテーションに入ってくれたらうれしい」と明言