巨人の松本剛外野手が１９日、沖縄・伊江島で自主トレを公開した。ダッシュ、ノックなどで午前中の練習を終えると、取材に訪れた報道陣約２０人に昼食を差し入れ。豚のショウガ焼き、ゴーヤチャンプルなどボリューム満点の弁当を振る舞った。自主トレは巨人の郡拓也捕手、日本ハムの野村佑希内野手と細川凌平内野手、西武の石井一成内野手と合同で行っている。