◆米男子ゴルフ下部ツアーバハマ・グレートアバコ・クラシック第１日（１８日、バハマ・アバコＣ＝７２９６ヤード、パー７２）第２戦の第１ラウンドは日没サスペンデッドとなった。開幕戦で５８位だった石川遼（カシオ）は５バーディー、２ボギー、１ダブルボギーの１アンダー７１でホールアウトし、暫定３３位。大西魁斗（フリー）は５バーディー、２ボギーの６９で回り同１４位につけた。１５ホールを終えたベン・テイ