立憲民主党と公明党が結成した新党「中道改革連合」は19日午前、理念などをまとめた綱領を発表しました。一方、高市首相は19日夕方、記者会見で解散を正式に表明する方針です。新党中道は5本柱からなる綱領を発表しました。「中道」という考え方について「生活者ファースト」の政策を着実に進めることだと強調しています。立憲民主党安住幹事長「今回この分断や対立をあおる政治から共生と包摂の政治へという中道の考え方を盛り