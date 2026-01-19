東京電力ホールディングスは１９日、２０日に予定していた柏崎刈羽原子力発電所６号機（新潟県）の再稼働を延期する方針を明らかにした。１７日に核分裂を抑える制御棒の警報装置が鳴らない不具合が発生したことを受け、安全性を再確認する。詳細な対応は、原子力規制委員会と協議して決定する。東電は福島第一原発事故の発生後、管内の原発を再稼働できておらず、柏崎刈羽原発６号機が初の事例になる見通しだ。◇今回の不具