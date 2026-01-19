嵐の櫻井翔（43）が19日、都内で「チューリッヒ保険会社」新CM発表会に出席した。イベントでは自動車にまつわるクイズに挑戦。「事故率の低い車の色は赤である」という問題に○と回答。「グループのメンバーカラーで赤を担当。20年近く赤を常に身にまとってきたので、事故率が低いと良いなと願いを込めた」と理由を話した。ただ、正解は赤ではなく、シルバーで「そうですか…」と残念そう。「太陽光などの光を反射して見えや