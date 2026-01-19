◇WTTスターコンテンダー ドーハ(13日〜18日、カタール)女子シングルスの決勝戦が日本時間18日夜に行われ、日本勢からは佐藤瞳選手が出場。2ゲームを連取するも、逆転負けを喫しました。今大会はここまで1ゲームも渡さない、ストレート勝利で勝ち上がってきた佐藤選手(世界ランキング29位)。決勝の相手はマカオの朱雨玲選手(同5位)となりました。佐藤選手はこれまでの勢い同様2ゲームを連取。しかしあとがない朱選手の前に、第3ゲ