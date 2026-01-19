アーセナルからノッティンガム・フォレストにローン移籍しているウクライナ代表オレクサンドル・ジンチェンコの移籍が近いようだ。負傷もあり、ここまで公式戦10戦しか出場できていないジンチェンコ。『The Athletic』によると、アーセナルからのローン移籍が打ち切られる可能性があり、去就に注目が集まっているという。そんななか、移籍市場の信頼筋であるジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏はおなじみのHere We Go!で