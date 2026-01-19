プレミアリーグ第22節、3位アストン・ヴィラはホームでエヴァートンと対戦。59分にティエルノ・バリーの決勝点を被弾して0-1と敗れた。2位マンチェスター・シティがマンチェスター・ユナイテッドとのダービーに敗れ、首位アーセナルがノッティンガム・フォレストとスコアレスドローに終わったなか、勝ち点差を縮めるチャンスだった3位ヴィラ。しかし敗戦してしまったため、むしろわずかに首位との勝ち点差が開くという結果となった