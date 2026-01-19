エア・インディアは、新客室仕様のボーイング787-9型機をムンバイ〜フランクフルト線に、2月1日から投入する。新たに受領した機体で、1月12日にデリーに到着していた。ビジネスクラス、プレミアムエコノミークラス、エコノミークラスの3クラス計296席を備えている。エア・インディアは今年、6機のワイドボディ機を導入する。既存のボーイング787-8型機のうち26機は段階的に改修し、新たな塗装を施す。大半の改修を年内に終える見通