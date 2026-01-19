ペイディ（Paidy）で、Apple Watchを分割手数料0％の12回払いで購入できるキャンペーンが開催されている。期間は29日まで。 「ペイディあと払いプランApple専用」を利用することで、Apple Watchを分割手数料0%の12回払いで購入可能。ペイディアプリから申し込みができる。 Apple StoreまたはAppleのウェブサイトで「ペイディあと払いプランApple専用」を選択して支払うと、キャンペーンが適用される。